Renzi rigira la frittata sull'omofobia: 'Il vero partito NoZan è il Pd' (Di venerdì 16 luglio 2021) Renzi prevede che il Ddl Zan non passerà mai così com'è al Senato e scarica la colpa sul Pd che non ha voluto trovare una mediazione con Italia Viva e la destra. "sulla legge contro l`omotransfobia ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021)prevede che il Ddl Zan non passerà mai così com'è al Senato e scarica la colpa sul Pd che non ha voluto trovare una mediazione con Italia Viva e la destra. "a legge contro l`omotransfobia ...

Advertising

globalistIT : Ah certo. Chissà perché Zan non la pensa così e su Renzi... #Renzi #PD #zan - Lorenzo24790071 : @Masssimilianoo Ok ma ricorda che Renzi/calenda gira che t rigira appartengono alla stessa banda .. ?? - ConteZero76 : @Thalon1977 Frega assai. La verità è che gira e rigira avevano torto marcio e devono ammettere che i numeri non ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi rigira Renzi rigira la frittata sull'omofobia: 'Il vero partito NoZan è il Pd' Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella enews. outstream "Se si vuole una buona legge - prosegue - i voti ci sono. Ho fatto un appello in Parlamento, lo farò fino all`ultimo giorno: ...

Elena Gentile, 'la tigre in gabbia' in vigile attesa ma senza casacca di partito: 'Dove sta più il Pd in provincia di Foggia?' Ma gira e rigira, il pensiero và sempre lì, al Pd: per lei è inconcepibile, ad esempio, che a ... Le dimissioni di Renzi, l'arrivo di Zingaretti e ora quello di Letta non hanno scollato il Pd dal 18 - ...

Renzi rigira la frittata sull'omofobia: "Il vero partito NoZan è il Pd" Globalist.it Renzi rigira la frittata sull'omofobia: "Il vero partito NoZan è il Pd" Renzi prevede che il Ddl Zan non passerà mai così com'è al Senato e scarica la colpa sul Pd che non ha voluto trovare una mediazione con Italia Viva e la destra. "Sulla legge contro l`omotransfobia ...

Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo, nella enews. outstream "Se si vuole una buona legge - prosegue - i voti ci sono. Ho fatto un appello in Parlamento, lo farò fino all`ultimo giorno: ...Ma gira e, il pensiero và sempre lì, al Pd: per lei è inconcepibile, ad esempio, che a ... Le dimissioni di, l'arrivo di Zingaretti e ora quello di Letta non hanno scollato il Pd dal 18 - ...Renzi prevede che il Ddl Zan non passerà mai così com'è al Senato e scarica la colpa sul Pd che non ha voluto trovare una mediazione con Italia Viva e la destra. "Sulla legge contro l`omotransfobia ...