Onu, 'a Cuba uso eccessivo forza, liberare i detenuti' - Ultima Ora Agenzia ANSA Onu, 'a Cuba uso eccessivo forza, liberare i detenuti' (ANSA) - GINEVRA, 16 LUG - Preoccupazione dell'Onu per "l'uso eccessivo della forza a Cuba" e un appello per la liberazione di "tutti coloro che sono stati arrestati per aver esercitato i loro diritti ...

Cuba, dobbiamo aiutarli! L’appello di Gianni Minà Sessant’anni e 12 presidenti fa, scattava l’embargo nordamericano a Cuba. Obama, nel dicembre 2014, dichiarò: “Abbiamo fallito, non abbiamo piegato Cuba. E’ ora di cambiare”. I cubani avevano dimostra ...

