Negato risarcimento all'avvocato per ritardata consegna di una raccomandata (Di venerdì 16 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Secondo la Cassazione, non spetta alcun risarcimento al legale per la tardiva consegna di una raccomandata che ha impedito di costituirsi parte civile in sede penale.

