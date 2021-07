Muore pallavolista 18enne figlio d’arte: era stato mandato indietro dall’Ospedale (Di venerdì 16 luglio 2021) Davide Bristot è stato trovato morto nel suo letto ieri mattina. Il ragazzo aveva solo diciotto anni ed era un appassionato pallavolista, amore per lo sport trasmessogli anche dal padre Paolo Bristot, ex pallavolista della Nazionale Italiana. Una morte improvvisa dopo il mal di testa Davide Bristot viveva insieme alla madre a Sendico, in provincia di Belluno. Il suo corpo privo di vita è stato trovato proprio nella madre che era entrata nella sua stanza per accertarsi del suo stato di salute, insospettita dal suo silenzio. LEGGI ANCHE => “Una grande vittoria per tutti”: il Pordenone ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 16 luglio 2021) Davide Bristot ètrovato morto nel suo letto ieri mattina. Il ragazzo aveva solo diciotto anni ed era un appassionato, amore per lo sport trasmessogli anche dal padre Paolo Bristot, exdella Nazionale Italiana. Una morte improvvisa dopo il mal di testa Davide Bristot viveva insieme alla madre a Sendico, in provincia di Belluno. Il suo corpo privo di vita ètrovato proprio nella madre che era entrata nella sua stanza per accertarsi del suodi salute, insospettita dal suo silenzio. LEGGI ANCHE => “Una grande vittoria per tutti”: il Pordenone ...

