Meghan Markle: attaccata dalla principessa Anna? (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo la versione di Lady Colin Campbell, autrice del libro “Meghan and Harry: The Real Story”, la principessa Anna sarebbe stata la prima della Royal Family a opporsi alle nozze tra Harry e Meghan nel 2018. La secondogenita di Elisabetta e Filippo avrebbe ritenuto da subito la Markle “inadatta” al nuovo ruolo di duchessa. Altro che Kate Middleton o la stessa regina Elisabetta II. La vera oppositrice a corte Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo la versione di Lady Colin Campbell, autrice del libro “and Harry: The Real Story”, lasarebbe stata la prima della Royal Family a opporsi alle nozze tra Harry enel 2018. La secondogenita di Elisabetta e Filippo avrebbe ritenuto da subito la“inadatta” al nuovo ruolo di duchessa. Altro che Kate Middleton o la stessa regina Elisabetta II. La vera oppositrice a corte Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IOdonna : Per zittire i critici, Meghan Markle ha annunciato il suo prossimo progetto sulle donne più influenti della storia.… - CorriereQ : Meghan Markle creerà e produrrà serie animata per Netflix - infoitcultura : Meghan Markle, il retroscena sulle nozze: «La principessa disse a Harry di non sposarla perché incapace e inadatta» - infoitcultura : Netflix, c’è l’esordio di Meghan Markle: arriva l’attesissima serie - infoitcultura : Meghan Markle non era una “ragazza da sposare” | Il retroscena che sconvolge Harry -