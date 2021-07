Mattarella “La pace è base e anima dell’Unione Europea”

(Di venerdì 16 luglio 2021) TRENTO (ITALPRESS) – “Quella di Megalizzi, con i suoi perchè, non era semplice curiosità, ma il desiderio, l’attitudine, il progetto di comprendere e far comprendere. Una grande consapevolezza dell’importanza dello spirito critico del confronto di opinioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Trento alla cerimonia per il conferimento della laurea ad honorem ad Antonio Megalizzi, lo studente ucciso a Strasburgo il 14 dicembre 2018.L’attitudine di Megalizzi “era particolarmente riversata nei confronti dell’integrazione, di questo grande e storico processo che è in corso e che sta realizzando in Europa una ...

