Libero De Rienzo | morto a 44 anni l' attore napoletano | fu Siani in «Fortapàsc» Stroncato da un infarto

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - EnrichettaNegri : RT @Tg3web: Sconcerto nel mondo del cinema italiano per la morte improvvisa, a 44 anni, dell'attore Libero De Rienzo. Vincitore del David d… - alessandra_esse : Che dispiacere per Libero De Rienzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

morto l'attoreDe, stroncato da un infarto a soli 44 anni. A dare la notizia la famiglia. Il corpo senza vita dell'artista - napoletano di origine ma cresciuto a Roma dove si trovava al momento del ...Roma, 16 luglio 2021 L'attoreDeè morto 44 anni stroncato da un infarto. Aveva recitato in 'Smetto quando voglio' e 'Fortapasc'. Eccolo in un messaggio inviato in occasione della nomina di Procida come Capitale ...È morto questa mattina a Roma, a 44 anni, l'attore napoletano Libero De Rienzo, uno dei volti più noti del nuovo cinema italiano. A ricordare l'attore - oltre ai ...La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno in una calda e pigra giornata estiva. L'attore, classe 1977, se ne è andato senza far rumore, morto solo ...