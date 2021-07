Lecco, auto sfonda la vetrina di un bar | video (Di venerdì 16 luglio 2021) L'incidente avvenuto questa mattina, in Via Benedetto Croce a Lecco, ha senza dubbio qualcosa di singolare: una donna di 55 anni ha sfondato una vetrina di un bar entrando nel locale con la sua auto. Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe ingranato per sbaglio la prima, invece che la retromarcia per tentare di uscire da un parcheggio. L'impatto non è stato violento, anche se la donna, come si può vedere dal filmato, ha distrutto buona parte del locale. La donna, sotto shock, è stata trasportata in ospedale per ulteriori controlli. Guarda tutti i video Lecco, un ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) L'incidente avvenuto questa mattina, in Via Benedetto Croce a, ha senza dubbio qualcosa di singolare: una donna di 55 anni hato unadi un bar entrando nel locale con la sua. Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe ingranato per sbaglio la prima, invece che la retromarcia per tentare di uscire da un parcheggio. L'impatto non è stato violento, anche se la donna, come si può vedere dal filmato, ha distrutto buona parte del locale. La donna, sotto shock, è stata trasportata in ospedale per ulteriori controlli. Guarda tutti i, un ...

