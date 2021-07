La Juventus deve dire addio a tre big per il sogno del mercato

(Di venerdì 16 luglio 2021) Come riportato da Calcio.it, laha chiesto il prestito oneroso con diritto di riscatto di Gabriel Jesus. Lasi è ritrovata alla Continassa in questi giorni per iniziare la nuova stagione. Dopo due anni, sulla panchina bianconera è ritornato a sedersi Massimiliano Allegri che sin dal primo allenamento ha voluto ribai suoi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Una rovesciata e la Juve 'diventò' #Ronaldo. Oggi ... Il commento di @Marcbucciantini - infoitsport : Bucciantini: 'Non è più Ronaldo che serve alla Juventus, la Signora deve ripartire da se stessa' - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? SONDAGGIO #LBDV - ?? #Juventus, rebus #CristianoRonaldo: tra una possibile cessione e l'ipotesi rinnovo ? Cosa deve fa… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Una rovesciata e la Juve 'diventò' #Ronaldo. Oggi ... Il commento di @Marcbucciantini - MartiWolfLove : RT @LeBombeDiVlad: ?? SONDAGGIO #LBDV - ?? #Juventus, rebus #CristianoRonaldo: tra una possibile cessione e l'ipotesi rinnovo ? Cosa deve fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus deve

Tutto Juve

Il calciomercato dellacontinua ad accumulare delle voci in entrata ma per adesso siregistrare una partenza. Questa volta parliamo della squadra femminile, che sta iniziando a preparare la prossima stagione. ......di consegnare un organico competitivo al nuovo allenatore Mourinho per la prossima stagione ma... sappiamo che potrà dare tanto per la Roma anche la prossima stagione.' Club come Inter e...Tra i calciatori più attesi nella prossima stagione ci sono sicuramente Zlatan Ibrahimovic e l'argentino del Barcellona, Lionel Messi.L’11 luglio scorso, l’Italia intera ha gioito per la meritata quanto sofferta vittoria della nostra nazionale a Euro 2020. Un trionfo che nella competizione continentale mancava ...