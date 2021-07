Jaime Lorente in El Cid 2 | «Magari fossi coraggioso come un cavaliere»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Cosa racconta, secondo lei, la storia di El Cid?«Credo che questo racconto non sia solo un evento relegato nel passato, perché ha contenuti moderni e vuol dire cosa significa essere un cavaliere oggi, ossia avallare valori come l’onestà».

I protagonisti della fortunata serie spagnola sono stati travolti da un inaspettato successo come ha confessato, Denver ne " La casa de papel ", in un'intervista rilasciata a GQ Spagna ...è uno degli attori più amati degli ultimi anni. Nel 2016 ha interpretato il ruolo di Elias nel Segreto , ma non è stata la celebre soap spagnola a renderlo famoso in tutto il mondo. Né a ...La Casa di Carta, uno dei principali protagonisti della serie: “Sono finito in terapia a causa del mio personaggio” ...Tra gli attori più amati della serie c’è sicuramente Denver, interpretato da Jaime Lorente. L’attore, che ora è El Cid nel sequel della serie tv disponibile su Amazon Prime Video, si è raccontato a GQ ...