Germania maltempo: oltre 100 morti e 1.300 dispersi. Morti anche in Belgio, alluvioni in Olanda e Lussemburgo (Di venerdì 16 luglio 2021) E' salito a 103 vittime e 1.300 dispersi il tragico bilancio del maltempo e delle alluvioni in Germania, devastazioni che hanno interessato buona parte del nord Europa, con un bilancio complessivo, ancora provvisorio, di 118 Morti. L'articolo proviene da Firenze Post.

