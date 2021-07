Frana gigantesca travolge case e auto, ci sono decine di vittime: soccorsi in azione (Di venerdì 16 luglio 2021) La tragedia della Germania continua: una nuova impressionante Frana in Vestfalia ha letteralmente inghiottito case e auto. Ancora incerto il bilancio delle vittime: si parla di altri 20 morti, che si aggiungono agli almeno 93 provocati dalle devastanti alluvioni e le bombe d'acqua che hanno colpito e messo in ginocchio gli stati del Nord. Le immagini della Frana, provenienti da Erftstadt-Blessem, stanno facendo il giro del mondo. "Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico", ha denunciato il ministro dell'Interno Horst Seehofer, parlando allo Spiegel. ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 luglio 2021) La tragedia della Germania continua: una nuova impressionantein Vestfalia ha letteralmente inghiottito. Ancora incerto il bilancio delle: si parla di altri 20 morti, che si aggiungono agli almeno 93 provocati dalle devastanti alluvioni e le bombe d'acqua che hanno colpito e messo in ginocchio gli stati del Nord. Le immagini della, provenienti da Erftstadt-Blessem, stanno facendo il giro del mondo. "Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal cambiamento climatico", ha denunciato il ministro dell'Interno Horst Seehofer, parlando allo Spiegel. ...

