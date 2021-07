Europei 2020: così un algoritmo ha scelto i giocatori per i rigori finali (Di venerdì 16 luglio 2021) E se vi dicessimo che la nazionale dell’Inghilterra ha probabilmente perso gli Europei 2020 ai rigori per colpa di un algoritmo? Forse in pochi ci crederebbero ma è andata proprio così, visto che il commissario tecnico della nazionale inglese, Gareth Southgate, sarebbe stato aiutato nella scelta dei calciatori che avrebbero dovuto battere i penalty contro l’Italia proprio da un software. Europei 2020, l’algoritmo dei rigori: ecco come funziona (Foto Sky)A rendere nota la notizia nelle scorse ore è stato il quotidiano spagnolo El Pais, che ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) E se vi dicessimo che la nazionale dell’Inghilterra ha probabilmente perso gliaiper colpa di un? Forse in pochi ci crederebbero ma è andata proprio, visto che il commissario tecnico della nazionale inglese, Gareth Southgate, sarebbe stato aiutato nella scelta dei calciatori che avrebbero dovuto battere i penalty contro l’Italia proprio da un software., l’dei: ecco come funziona (Foto Sky)A rendere nota la notizia nelle scorse ore è stato il quotidiano spagnolo El Pais, che ...

