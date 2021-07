Covid: Letta, 'serve serietà non atteggiamenti sconsiderati per tre voti in più' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - "La salute degli italiani, dei più fragili, è avanti a tutto e la serietà è la cifra con cui chiediamo al governo di operare. Siamo tranquilli perchè sappiamo che la linea Draghi, Speranza, Figliuolo è questa". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina parlando della pandemia. "Abbiamo fatto uno straordinario sforzo per il periodo del lockdown e delle vaccinazioni, vincente, sarebbe da irresponsabili buttare via questi sforzi con atteggiamenti sconsiderati. Siamo all'ultimo miglio, complesso perchè le varianti obbligano a fare fronte a sfide nuove. Invito tutti a non avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - "La salute degli italiani, dei più fragili, è avanti a tutto e laè la cifra con cui chiediamo al governo di operare. Siamo tranquilli perchè sappiamo che la linea Draghi, Speranza, Figliuolo è questa". Lo ha detto Enricoa radio Immagina parlando della pandemia. "Abbiamo fatto uno straordinario sforzo per il periodo del lockdown e delle vaccinazioni, vincente, sarebbe da irresponsabili buttare via questi sforzi con. Siamo all'ultimo miglio, complesso perchè le varianti obbligano a fare fronte a sfide nuove. Invito tutti a non avere ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta La Lega distanzia Fdi. E l'Europa è promossa sull'emergenza Covid Dall'altra parte il Partito democratico di Enrico Letta resta al secondo posto con il 20,2%. Nella ... E l'emergenza Covid è stata, per gli intervistati, una perfetta cartina di tornasole. Alla domanda ...

Europei e comunicazione: una analisi controcorrente Avevamo iniziato il torneo itinerante, e mai scelta fu più sfortunata vista la tempesta Covid ... ultima partita del girone, vanno giù solo in cinque, e allora il capo del PD Enrico Letta tuona: '...

Covid: Letta, 'serve serietà non atteggiamenti sconsiderati per tre voti in più' Metro Nell'hub dei vaccini Covid salta la corrente ma con ridotti disagi per i cittadini che attendevano il proprio turno per la vaccinazione", afferma la Asl Centro in una nota La corrente elettrica è mancata all'improvviso e per poche ore a causa ...

I medici non vaccinati contro il Covid-19 sono lo 0,2% Da ieri nel Bolognese sono riaperte le prenotazioni del vaccino anti-covid per chi ha un’età compresa tra i 20 e 59 anni. Le persone ancora non prenotate e non… Leggi ...

