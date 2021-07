Coronavirus in Toscana: morto ad Arezzo un uomo di 67 anni, oggi 16 luglio. E 169 contagi (Di venerdì 16 luglio 2021) E' morto un uomo di 67 anni, per Coronavirus, oggi 16 luglio 2021, in Toscana. Risiedeva ad Arezzo. Con lui salgono a 6.898 i deceduti dall'inizio dell'epidemia, in Toscana. E resta sempre alto il numero dei nuovi contagi: 169 (ieri erano stati 173) di cui 164 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico con età media di 33 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 luglio 2021) E'undi 67, per162021, in. Risiedeva ad. Con lui salgono a 6.898 i deceduti dall'inizio dell'epidemia, in. E resta sempre alto il numero dei nuovi: 169 (ieri erano stati 173) di cui 164 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico con età media di 33L'articolo proviene da Firenze Post.

