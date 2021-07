Conte batte Grillo 3-1 (Di venerdì 16 luglio 2021) Con impressionante disinvoltura Beppe Grillo sigla la pace con Giuseppe Conte invitando il movimento a guardare avanti (anzi molto avanti, cioè al 2050). Possiamo dunque dire che tutto è risolto e che d’ora in poi ci sarà quiete nelle truppe grilline? No che non possiamo e tre poco vedremo perché. Ma soprattutto chi ha vinto nel braccio di ferro tra l’Elevato e l’Avvocato del Popolo? A quest’ultima domanda arriviamo non appena chiarito che la situazione è assai meno tranquilla di quanto appaia nelle bucoliche immagini del pranzo in riva al mare di Bibbiona, per il semplice fatto che Grillo e Conte vivono in una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Con impressionante disinvoltura Beppesigla la pace con Giuseppeinvitando il movimento a guardare avanti (anzi molto avanti, cioè al 2050). Possiamo dunque dire che tutto è risolto e che d’ora in poi ci sarà quiete nelle truppe grilline? No che non possiamo e tre poco vedremo perché. Ma soprattutto chi ha vinto nel braccio di ferro tra l’Elevato e l’Avvocato del Popolo? A quest’ultima domanda arriviamo non appena chiarito che la situazione è assai meno tranquilla di quanto appaia nelle bucoliche immagini del pranzo in riva al mare di Bibbiona, per il semplice fatto chevivono in una ...

