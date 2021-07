Cinema in lutto: i messaggi di cordoglio per la scomparsa di De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha trascinato dietro di sé tanto dolore. Libero De Rienzo, attore napoletano di 44 anni, è deceduto questa mattina a Roma a causa di un infarto. Tanti i messaggi di cordoglio. “La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia tutti senza parole. Perdiamo un giovane talento, un protagonista del Cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha trascinato dietro di sé tanto dolore. Libero De, attore napoletano di 44 anni, è deceduto questa mattina a Roma a causa di un infarto. Tanti idi. “La notizia della morte improvvisa di Libero Deè terribile e ci lascia tutti senza parole. Perdiamo un giovane talento, un protagonista delitaliano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e ...

