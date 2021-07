Calciomercato Inter – I nerazzurri su Nandez: maxi scambio con il Cagliari (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Inter è in stretto contatto con il Cagliari per provare a ottenere Nahitan Nandez in questo Calciomercato estivo: maxi scambio in vista? Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021) L'è in stretto contatto con ilper provare a ottenere Nahitanin questoestivo:in vista?

Advertising

DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - Lodamarco1 : RT @CalcioPillole: C di Calciomercato, il punto di @fedraghetti . Lo Spezia e lo stop al mercato, maglia n.9 per Giroud al Milan, l'Inter… - ReTwitStorm_ita : RT @SimoneTogna: #Inter: l’agente di #Nandez a colloquio col #Cagliari: serve creatività, tanta, dato che la clausola del giocatore è di 36… -