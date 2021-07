ATP Amburgo 2021 | Stefanos Tsitsipas eliminato da Krajinovic | in semifinale Carreno Busta

(Di venerdì 16 luglio 2021) Contenuti ed emozioni in questa giornata di quarti di finale ad(Germania), sede del torneo ATP500 sulla terra tedesca. C’era grande attesa per il confronto tra il greco(n.4 del mondo) e il serbo Filip(n.44 del ranking) e a sorpresa è stato l’ellenico a capitolare. Il finalista del Roland Garros è stato battuto dal balcanico con il punteggio di 3-6 6-1 6-3, perdendo progressivamente la misura del campo e vedendo in uno scambio rompersi letteralmente la propria racchetta. Unolontano parente da quello ammirato a Parigi, ancora un po’ frastornato dalla sonora ...

Il match ?resta dunque orfano della testa di serie numero 1, del secondo giocatore della Race (la classifica che tiene conto dei punti conquistati nell'anno solare) e del principale favorito ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di sabato 17 luglio, per ciò che concerne l'500 di2021 . Lo scenario tedesco ospiterà innanzitutto la finale di doppio tra Krawietz/Tecau e Cerretani/Verdugo, per poi offrire lo scontro serbo tra Filip Krajinovic e Laslo Djere; in ...Strepitosa prova del serbo col rovescio e il N.1 del seeding saluta il torneo tedesco. Delbonis salva quattro match point e batte Paire ...Altra uscita di scena inaspettata per Stefanos Tsitsipas. Dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon contro Frances Tiafoe, il numero 4 al mondo saluta il torneo di Amburgo ai quarti di finale: ...