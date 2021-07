Siracusa, lo accoltella durante una lite: fermato per omicidio (Di giovedì 15 luglio 2021) commenta fermato a Catamoa il presunto responsabile dell'omicidio compiuto il 12 luglio in strada a Siracusa. Si tratta di un cittadino nigeriano di 23 anni, fermato per aver accoltellato un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) commentaa Catamoa il presunto responsabile dell'compiuto il 12 luglio in strada a. Si tratta di un cittadino nigeriano di 23 anni,per averto un ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Siracusa, lo accoltella durante una lite: fermato per omicidio #siracusa - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Siracusa, lo accoltella durante una lite: fermato per omicidio #siracusa - MediasetTgcom24 : Siracusa, lo accoltella durante una lite: fermato per omicidio #siracusa - ilSicilia : #Cronaca #arrestatonigeriano Siracusa: nigeriano accoltella un suo connazionale, fermato a Catania… -