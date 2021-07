RiMS Racing | il gioco si mostra durante l’On-Track Digital Event

(Di giovedì 15 luglio 2021), il simulatore di corse motociclistiche di Nacon e Raceward Studio, si èto in azioneil nuovo On-è un simulatore di corse motociclistiche in sviluppo da parte della software house italiana Raceward Studio che sarà poi pubblicato da Nacon. Il titolo, annunciato per la prima volta ad aprile, è attualmente previsto per il 19 agosto, cioè fra poco più di un mese. Per celebrare l’imminente uscita dile compagnie hanno quindi deciso di ...

NACON insieme a Raceward Studios hanno annunciato importanti notizie in arrivo per, titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi nella giornata del 19 Agosto 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Ebbene, entrambe le ...' Coming Soon ': ovvero 25 titoli in arrivo tra cui, Vesper, Baldo, Soulstice e Haunted Space ' Extra Content ': categoria che raduna contenuti addizionali relativi ai titoli in ...RiMS Racing, il simulatore di corse motociclistiche di Nacon e Raceward Studio, si è mostrato in azione durante il nuovo On-Track Digital Event RiMS Racing è un simulatore di corse motociclistiche in ...RiMS Racing avrà la colonna sonora prodotta da The Bloody Beetroots, pubblicato un nuovo trailer di gioco e aperti i preordini ...