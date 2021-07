Rally Estonia, day-1: Kalle Rovanpera detta il passo (Di giovedì 15 luglio 2021) Kalle Rovanpera inizia nel migliore dei modi il Rally d’Estonia, settima tappa del Mondiale Rally 2021. Il finlandese detta il passo su Breen e Sunninen che cerca di tenere alta la bandiera di Ford. La classifica è destinata a cambiare domani, la prima vera giornata di azione sulla terra di Tartu. La giornata odierna si è aperta come sempre con lo shakedown, prova non valida ai fini della classifica generale. Il finnico Kalle Rovanpera (Toyota) è stato il migliore davanti al padrone di casa Ott Tanak (Hyundai) ed ai teammate Takamoto ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021)inizia nel migliore dei modi ild’, settima tappa del Mondiale2021. Il finlandeseilsu Breen e Sunninen che cerca di tenere alta la bandiera di Ford. La classifica è destinata a cambiare domani, la prima vera giornata di azione sulla terra di Tartu. La giornata odierna si è aperta come sempre con lo shakedown, prova non valida ai fini della classifica generale. Il finnico(Toyota) è stato il migliore davanti al padrone di casa Ott Tanak (Hyundai) ed ai teammate Takamoto ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC, Rally Estonia, PS1: Rovanpera subito in testa) è stato pubblicato su Motormaniac… - autosprint : #WRC, #Rally #Estonia: Kalle #Rovanpera spicca nello shakedown - RSrallyeslalom : Il Mondiale Rally torna in Europa per affrontare le velocissime prove speciali del Rally Estonia, valido come setti… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC, Rally Estonia, Shakedown: Rovanpera precede Tanak) è stato pubblicato su Motorma… - rallyssimo : Concluso lo shakedown del Rally Estonia, Rovanperä è il più veloce davanti a Tänak e a Evans. Il finlandese è attes… -