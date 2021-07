Pokémon Unite: svelata la data di uscita per Nintendo Switch (Di giovedì 15 luglio 2021) È stato da poche ore pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Unite, grazie al quale è stata svelata, tra le altre cose, la data di uscita per Nintendo Switch di questo atteso MOBA free-to-play sviluppato da TiMi Studios: vediamo di seguito quanto dovremo ancora aspettare Pokémon Unite è un titolo MOBA free-to-play, con acquisti in-app, annunciato ormai più di un anno fa. Sviluppato dal celebre studio cinese TiMi Studios e pubblicato da The Pokémon Company, si tratta di un titolo molto atteso da parte dei fan del brand, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 luglio 2021) È stato da poche ore pubblicato un nuovo trailer di, grazie al quale è stata, tra le altre cose, ladiperdi questo atteso MOBA free-to-play sviluppato da TiMi Studios: vediamo di seguito quanto dovremo ancora aspettareè un titolo MOBA free-to-play, con acquisti in-app, annunciato ormai più di un anno fa. Sviluppato dal celebre studio cinese TiMi Studios e pubblicato da TheCompany, si tratta di un titolo molto atteso da parte dei fan del brand, ...

