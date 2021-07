Piazza Affari, Ftse Mib chiude sotto quota 25 mila punti (Di giovedì 15 luglio 2021) Chiusura sotto quota 25 mila punti per il nostro Ftse Mib, appesantito dalle nuove indicazioni in arrivo dalla Cina, dove dall’Ufficio di Statistica hanno espresso preoccupazione per le tante minacce all’economia, e dai numeri sulla diffusione del virus. L’indiscrezione su un presunto accordo per regolare la produzione di petrolio ha fatto registrare un’altra seduta negativa alle quotazioni del greggio, in calo dello 0,5% a 74,4 dollari il barile. Sul Ftse Mib, che ha chiuso a 24.875,5 punti (-1,26%), la debolezza del Brent ha innescato le vendite sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Chiusura25per il nostroMib, appesantito dalle nuove indicazioni in arrivo dalla Cina, dove dall’Ufficio di Statistica hanno espresso preoccupazione per le tante minacce all’economia, e dai numeri sulla diffusione del virus. L’indiscrezione su un presunto accordo per regolare la produzione di petrolio ha fatto registrare un’altra seduta negativa allezioni del greggio, in calo dello 0,5% a 74,4 dollari il barile. SulMib, che ha chiuso a 24.875,5(-1,26%), la debolezza del Brent ha innescato le vendite sul ...

Advertising

tvbusiness24 : #Piazza Affari chiude in calo - Potito40709597 : @Guardareavanti1 @LeveHome @_ello_ray Se sono affari tuoi te li tieni per te, quando li metti in piazza rischi che… - bluerating_com : RT @bluerating_com: Asset allocation, rinnovabili: ecco su chi puntare a Piazza Affari - MilanoFinanza : Akros vede future trimestrali difficili per Unieuro, titolo in rosso a Piazza Affari - ForexOnlineMeIt : Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee -