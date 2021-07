Pentathlon | Mondiali junior 2021 | vanno in finale Giorgio Malan e Stefano Frezza

(Di giovedì 15 luglio 2021) Oggi, giovedì 15 luglio, per idimoderno in corso ad Alessandria d’Egitto, si sono svolte le qualificazioni maschili: sono passati alladi sabato 17(Fiamme Azzurre) e(One For Five), mentre sono stati eliminati Alessandro Federico (Avia Pervia) ed Emanuele Tromboni (Fiamme Oro). Nel Gruppo B, infatti,(Fiamme Azzurre) è giunto primo con 1052 punti, mentre(One For Five) si è ...

Nel Gruppo A migliore prestazione per la svizzera Lea Egloff con 934 punti davanti alla magiara Rita Erdos con 933 e alla tedesca Esther Fernandez Donda a pari merito. Quarta la francese Rebecca ...... in una specialità come ilmoderno ormai in via d'estinzione. E in quei viaggi attorno ... Lo sfortunato rapporto con i cavalli fu parzialmente ricucito aidi Stoccolma nel '34 quando ...Oggi, giovedì 15 luglio, per i Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso ad Alessandria d’Egitto, si sono svolte le qualificazioni maschili: sono passati alla finale di sabato 17 Giorgio ...Giornata agrodolce per l'Italia ai Campionati Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d'Egitto. Delle quattro azzurre iscritte alle qualificazioni della final ...