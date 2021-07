Napoli, Whirlpool: lettere licenziamenti solo a sindacati, non ai dipendenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Whirlpool non ha inviato lettere di licenziamento ai dipendenti del sito di Napoli ma 'alle rappresentanze sindacali e alle istituzioni competenti sull'avvio della procedura di licenziamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021)non ha inviatodi licenziamento aidel sito dima 'alle rappresentanze sindacali e alle istituzioni competenti sull'avvio della procedura di licenziamento ...

