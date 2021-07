Microsoft vuole resuscitare il famigerato Clippy

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Foto:potrebbe essere riesumato dal cimitero dell’informatica facendo un trionfale ritorno su Office 365: non più come assistente all’uso dei software di produttività quanto nella veste più discreta di una emoji.l’ha proposto, quasi per scherzo, sui social ma visto l’incredibile riscontro positivo da parte degli utenti potrebbe diventare realtà. Forse non tutti si ricorderanno di, la graffetta umanizzata che appariva dal bordo del display per dispensare numerosi suggerimenti (non richiesti) sull’uso dei programmi di Office. Chi ha utilizzato la suite di produttività dalla versione 97 ...

Tuttavia con Windows 365rendere molto più semplice l'adozione di una soluzione simile: per una azienda basteranno due click per creare un nuovo computer e assegnarlo ad una persona o ...Subito dopo sono arrivati gli investimenti die Digital Realty. Inoltre gli Usa con piani ... Con questa decisione abbiamo dato un segnale che la Greciasvolgere un ruolo di primo piano ...Lorenzo Delli 15/07/2021 ore 10:10 Si... può... fare!!! Microsoft sta resuscitando Clippy. Il mitico assistente virtuale che fece il suo debutto in Office 97 però non sarà più quello di una volta.Il famigerato assistente Clippy di Office potrebbe essere riesumato da Microsoft come emoji in Office 365, gli utenti votano in massa la possibilità ...