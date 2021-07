Lufthansa | addio al “signore” e “signori” per il saluto bordo | “Non è inclusivo”

(Di giovedì 15 luglio 2021)al “” per il: “Non è” Chi prenderà un volod’ora in avanti non sentirà più il classico“Gentili”: la compagnia di bandiera tedesca, infatti, ha deciso di archiviare la formula perché non inclusiva. La notizia, anticipata dal quotidiano Bild, è stata confermata da un portavoce della, che ha dichiarato: “Per noi è importante tenere in considerazione tutti al ...

Non è il "benvenuti" che se ne andrà. L'accoglienza rimane a bordo degli aereie delle compagnie collegate alla tedesca secondo quanto ha riportato la Bild . È "Signore e signori", come si diceva nel varietà di una volta, a lasciare la compagnia. Non è gender neutral e ...Salendo a bordo degli aereie delle consociate (Swiss, Austrian Airlines, Brussels ed Eurowings) non si verrà più salutati con 'Signori e signore benvenuti a bordo', bensì con il più inclusivo 'Benvenuti a bordo'. La ...Chi prenderà un volo Lufthansa d'ora in avanti non sentirà più il classico saluto a bordo "Gentili signore e signori": la compagnia di bandiera tedesca, infatti, ha deciso di archiviare la formula per ...