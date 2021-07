“Invito al Viaggio”: gli ospiti del concerto tributo a Franco Battiato (Di giovedì 15 luglio 2021) Il concerto omaggio a Battiato, si terrà il 21 Settembre prossimo all’Arena di Verona: Alice, Giovanni Caccamo ed Emma tra gli ospiti Si terrà il prossimo 21 Settembre all’Arena di Verona “Invito al Viaggio – concerto per Franco Battiato”, in suffragio dell’autore ed interprete de La Cura scomparso lo scorso 18 Maggio all’età di 78 anni. La data scelta per il concerto, sul palco dell’Arena suonerà la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Carlo Guaitoli, non è casuale: esattamente quarant’anni fa il 21 ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilomaggio a, si terrà il 21 Settembre prossimo all’Arena di Verona: Alice, Giovanni Caccamo ed Emma tra gliSi terrà il prossimo 21 Settembre all’Arena di Verona “alper”, in suffragio dell’autore ed interprete de La Cura scomparso lo scorso 18 Maggio all’età di 78 anni. La data scelta per il, sul palco dell’Arena suonerà la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Carlo Guaitoli, non è casuale: esattamente quarant’anni fa il 21 ...

