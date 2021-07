Il Cairo, prigionia infinita per Patrick Zaki, dovrà restare in carcere altri 45 giorni (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma - E' stata prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito all'ANSA Lobna Darwish, una rappresentante dell'Ong "Eipr" ("l'Iniziativa egiziana per i diritti personali") annunciando l'esito di un'udienza svoltasi l'altro ieri e resa nota oggi." Lunedì si era tenuta una sessione di udienze tra cui quella dello studente egiziano e la decisione dei giudici circa un rinnovo o meno della carcerazione, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma - E' stata prolungata di45la custodia cautelare inaldi, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito all'ANSA Lobna Darwish, una rappresentante dell'Ong "Eipr" ("l'Iniziativa egiziana per i diritti personali") annunciando l'esito di un'udienza svoltasi l'altro ieri e resa nota oggi." Lunedì si era tenuta una sessione di udienze tra cui quella dello studente egiziano e la decisione dei giudici circa un rinnovo o meno della carcerazione, ...

