Ha fretta di sposarsi perchè malato | a lei non dice nulla Pochi mesi ed è a letto e chiede assistenza

(Di giovedì 15 luglio 2021) Una donna ha chiesto e ottenuto l’anmento del matrimonio per un problema di salute del coniuge. Getty Immages/Chris SingerAccade in quel di Padova, a Vigonovo per l’esattezza. Una donna di 35 anni, tal Micol – riferisce il Corriere della Sera – ha chiesto l’anmento del matrimonio per una patologia del coniuge. La neo sposa nel momento in cui aveva giurato amore eterno di fronte a Dio al marito, non sapeva che lui era affetto da artrite reumatoide: una malattia di cui lo sposo – anch’egli 35enne – soffre sin da piccolo e che gli porta problemi seri. Ciò che più ha lasciato perplessi è che, sebbene l’artrite reumatoide non comprometta la capacità ...