Gkn | le parole di Giorgetti mi risultano davvero incomprensibili

(Di giovedì 15 luglio 2021) di Gianluca Pinto Siamo ben oltre la farsa ormai. Abbiamo ascoltato, durante il Covid, una quantità di perle di saggezza da parte di politici, giornalisti e opinionisti: da Giuliano Cazzola sugli anziani, arrivando a Marcello Sorgi che serenamente affermava che tutti hanno vissuto in case da un milione di euro. Oggi ascoltiamo con la profonda attenzione che si deve al Governo dei Migliori l’affermazione di Giancarlo. È uscita, infatti, una breve ma significativa e densa dichiarazione del ministro dello Sviluppo economico in merito alla vicenda della Gkn (422 dipendenti licenziati via mail). Il ministro saggiamente afferma, con la serietà e la solennità dovute ...

Questo ho pensato riflettendo sul dramma delladi Campi Bisenzio , l'azienda del settore ... l'ha fatto con una lettera, spedita per posta elettronica , che inizia con dueprecise: la prima ...Dopo ledi sostegno pronunciate dall'arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, anche don Giovanni Momigli, in qualità di direttore dell'Ufficio diocesano dei problemi sociali e lavoro, si è recato ...CAMPI BISENZIO - "Tutti uniti per difendere posti di lavoro e produzione": queste le parole del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ...Firenze, 15 luglio 2021 - Lavoro per la metà della mia giornata. Per questo è (anche) il lavoro che mi definisce, che mi fa essere la persona che sono, mi piaccia o no. Se perdessi il lavoro, dunque, ...