Chernobylite | Igor Story TrailerVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

GianlucaOdinson : Chernobylite: The Farm 51 ci mostra i terribili tormenti del protagonista Igor - Console_Tribe : Chernobylite, un trailer dedicato a Igor - - GamingTalker : Chernobylite, il nuovo trailer della storia è dedicato ad Igor -

Ultime Notizie dalla rete : Chernobylite Igor

Multiplayer.it

... disponibile in calce alla notizia, si focalizza principalmente sul protagonista principale dell'opera, ossia. Ecco una descrizione dello Story Trailer del gioco: Tagsstory trailer ...è un affascinante gioco di ruolo con elementi di survival horror dallo ... iper - realistica zona di alienazione di Chernobyl scansionata in 3D, vestiremo i panni di...L'editore di videogiochi All in! Games e lo studio The Farm 51, sono lieti di presentare un trailer incentrato sulla trama del gioco e una patch nuovi di ...L’editore All In! Games e lo sviluppatore The Farm 51 hanno rilasciato un nuovo trailer di Chernobylite dedicato al protagonista del titolo che si chiama Igor. Il titolo è un GDR survival horror che ...