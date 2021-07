Calhanoglu: «Inter grande club. Obiettivi? Scudetto e Champions» (Di giovedì 15 luglio 2021) Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro: le sue dichiarazioni Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Le sue dichiarazioni. AMBIENTAMENTO – «Sto imparando tutto. È una cosa nuova per me ma mi stanno aiutando tutti. Sto conoscendo tutti, il mister, lo staff e devo ringraziare tutti che come in un abbraccio mi hanno reso facile essere arrivato qui. Spero che quest’anno l’Inter torni a vincere lo Scudetto. L’Inter è una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Hakan, centrocampista dell’, ha parlato ai canali ufficiali delnerazzurro: le sue dichiarazioni Hakan, centrocampista dell’, ha parlato ai canali ufficiali delnerazzurro. Le sue dichiarazioni. AMBIENTAMENTO – «Sto imparando tutto. È una cosa nuova per me ma mi stanno aiutando tutti. Sto conoscendo tutti, il mister, lo staff e devo ringraziare tutti che come in un abbraccio mi hanno reso facile essere arrivato qui. Spero che quest’anno l’torni a vincere lo. L’è una ...

