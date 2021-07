Astrazeneca invece di Moderna a 11 giovani | la Toscana continua a combinare disastri coi vaccini

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovo incidente nella campagna vaccinale in, dove a 11 persone, a Empoli, sono stati somministratidi. Il caso riguarda 4 donne e 7 uomini, con un’età media di 36 anni, dunque nella fascia considerata a rischio per il siero anglo svedese. A renderlo noto è stata la stessa AuslCentro, spiegando di avere «immediatamente comunicato l’evento» agli interessati e di avere deciso questa mattina «a scopo cautelativo» di attivare «un protocollo di sorveglianza che prevede la presa in carico attiva dei soggetti da parte del Day Service di area ...

