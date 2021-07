Aston Martin Valhalla - L'hypercar plug-in hybrid eroga 950 CV e 1.000 Nm (Di giovedì 15 luglio 2021) L'Aston Martin presenta in anteprima nel weekend del Gran Premio di Silverstone di F.1 la Valhalla. Si tratta del secondo modello della Casa di Gaydon a motore centrale omologato per l'uso stradale dopo la Valkyrie, prossima al debutto sul mercato. Lo sviluppo dei prototipi è ormai giunto alle battute finali: in tal senso, sarà cruciale l'apporto che sapranno dare i piloti del team Aston Martin Cognizant Formula One, Sebastian Vettel, Lance Stroll e Nico Hülkenberg, che saranno coinvolti nella delibera finale della vettura. Nel corso del 2020 il costruttore aveva già annunciato per la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 luglio 2021) L'presenta in anteprima nel weekend del Gran Premio di Silverstone di F.1 la. Si tratta del secondo modello della Casa di Gaydon a motore centrale omologato per l'uso stradale dopo la Valkyrie, prossima al debutto sul mercato. Lo sviluppo dei prototipi è ormai giunto alle battute finali: in tal senso, sarà cruciale l'apporto che sapranno dare i piloti del teamCognizant Formula One, Sebastian Vettel, Lance Stroll e Nico Hülkenberg, che saranno coinvolti nella delibera finale della vettura. Nel corso del 2020 il costruttore aveva già annunciato per la ...

