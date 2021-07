Alla ricerca di… Vittorio Feltri con Elena D’Ambrogio (Di giovedì 15 luglio 2021) Vittorio Feltri scende in politica Anche quando non sa, intuisce. Sto parlando di Vittorio Feltri, e poiché sarebbe superfluo presentarlo, passiamo al dunque. Se esistono due mestieri incompatibili fra loro, essi sono la politica e il giornalismo. O mi sbaglio? La butto lì al Direttore. “Non ti sbagli. Nella mia lunga carriera ho avuto spesso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 luglio 2021)scende in politica Anche quando non sa, intuisce. Sto parlando di, e poiché sarebbe superfluo presentarlo, passiamo al dunque. Se esistono due mestieri incompatibili fra loro, essi sono la politica e il giornalismo. O mi sbaglio? La butto lì al Direttore. “Non ti sbagli. Nella mia lunga carriera ho avuto spesso L'articolo proviene da Novella 2000.

Il sovranismo alla ricerca di una nuova politica Il Sole 24 ORE Alla ricerca di… Vittorio Feltri con Elena D’Ambrogio Ma mi sono sempre ritratto, perché non avevo voglia di fare un lavoro che non era il mio. Ho continuato a fare il giornalista senza pensare alla politica, perché la politica non è un lavoro. È ...

