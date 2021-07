Zenga e Rosalinda senza freni (a letto). Ma spunta il bacio con Dayane (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nell'ultima intervista rilasciata a Chi, Rosalinda Cannavò ha fatto rivelazioni piccanti sulla vita di coppia con Andrea Zenga e su un bacio scoccato con Dayane poche settimane fa: "Mi sono irrigidita" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nell'ultima intervista rilasciata a Chi,Cannavò ha fatto rivelazioni piccanti sulla vita di coppia con Andreae su unscoccato conpoche settimane fa: "Mi sono irrigidita"

