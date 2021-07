Whirlpool | fonti Chigi | ' impegno governo a tutela lavoratori' **

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Ilvuolere i diritti deidella Whirlpool ed è impegnato nel costruire alternative serie. Cosìpalazzodopo l'incontro, oggi pomeriggio, del premier Mario Draghi con una delegazione didello stabilimento Whirlpool di Napoli che ha avviato la procedure per i licenziamenti collettivi.

...cig per rilancio" "Per il sitodi Napoli le 13 settimane di cassa integrazione sarebbero necessarie a garantire il rilancio tutelando i lavoratori" avrebbe spiegato - sempre secondo......al piano industriale al fine di salvaguardare i posti di lavoro delladi Napoli, E' questa la posizione espressa dalla viceministra Alessandra Todde secondo quanto si apprende da...Whirlpool, protesta a Santa Maria Capua Vetere: "Qui per incontrare Draghi". Oltre cento lavoratori, dopo la decisione dell'azienda ...ROMA (DIRE) – “Dopo lunga riflessione abbiamo deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo”. È quanto avrebbe detto Luigi La Morgia a nome della Whirlpool, a quanto si apprende da fonti ...