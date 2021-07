Tokyo 2020, il ping pong cinese si lamenta: “Le restrizioni rendono estremamente difficile la preparazione” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Non ci aspettavamo alcune delle restrizioni per la pandemia, come il divieto di pulire il tavolo con la mano o di soffiare sulla pallina”. Il presidente dell’Associazione tennistavolo cinese Liu Guoliang, intervenuto alla tv di Stato Cctv, si è lamentato per le regole di sicurezza legate al Covid adottate a Tokyo 2020, poiché ritiene che stiano rendendo “estremamente difficile” la vita alla squadra e la preparazione ai Giochi. Anche il team della vela si è lamentato, però, delle scarse misure di prevenzione in hotel, sostenendo che gli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Non ci aspettavamo alcune delleper la pandemia, come il divieto di pulire il tavolo con la mano o di soffiare sulla pallina”. Il presidente dell’Associazione tennistavoloLiu Guoliang, intervenuto alla tv di Stato Cctv, si èto per le regole di sicurezza legate al Covid adottate a, poiché ritiene che stiano rendendo “” la vita alla squadra e laai Giochi. Anche il team della vela si èto, però, delle scarse misure di prevenzione in hotel, sostenendo che gli ...

