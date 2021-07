Scuola, disastro Dad, Schleicher: “La realtà è peggiore dei numeri. Adesso bisogna tornare in aula” (Di giovedì 15 luglio 2021) Intervista al capo del direttorato Ocse per l'istruzione e direttore del programma Pisa (valutazione internazionale degli studenti) Leggi su repubblica (Di giovedì 15 luglio 2021) Intervista al capo del direttorato Ocse per l'istruzione e direttore del programma Pisa (valutazione internazionale degli studenti)

Advertising

ItaliaViva : RT @GToccafondi: La Dad è stato un disastro educativo, gli Invalsi lo dimostrano. In Toscana, dei 270.353 ragazzi 12-19 anni, solo il 15% (… - danieledv79 : RT @GToccafondi: La Dad è stato un disastro educativo, gli Invalsi lo dimostrano. In Toscana, dei 270.353 ragazzi 12-19 anni, solo il 15% (… - GToccafondi : La Dad è stato un disastro educativo, gli Invalsi lo dimostrano. In Toscana, dei 270.353 ragazzi 12-19 anni, solo i… - antonioripa : Pensierino della notte #Covid19Italia occasione persa per ripensare la #scuola Si sono partoriti incubi, banchi a r… - laura_ceruti : RT @CalaminiciM: Invalsi: il prezzo maggiore della pandemia lo pagano il Sud e ovviamente le famiglie meno abbienti : con la Dad, in quint… -