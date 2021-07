Scontro in Senato il Ddl Zan si schianta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quello che ti aspetti, quello che mi aspettavo, lo Scontro in Senato come atto partecipativo, in barba a tutte le chiacchiere. Qui tutti ci vogliono inzuppare il pane. Qui tutti vogliono una fetta di torta, soprattuto Renzi che è nuovamente indagato, non vuole essere certo estraneo alla partita. Scontro in Senato: il motivo di grazia? Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quello che ti aspetti, quello che mi aspettavo, loincome atto partecipativo, in barba a tutte le chiacchiere. Qui tutti ci vogliono inzuppare il pane. Qui tutti vogliono una fetta di torta, soprattuto Renzi che è nuovamente indagato, non vuole essere certo estraneo alla partita.in: il motivo di grazia?

LauraGaravini : E' importante approvare il #DdlZan. Ecco perchè come @ItaliaViva abbiamo proposto delle modifiche che consentirebbe… - fattoquotidiano : Mentre i 5 Stelle si avvitano, rischiano di tornare i #vitalizi. Sul Fatto di domani lo scontro in Senato… - VelvetMagIta : #DDLZan scontro aperto in Senato. Ma i tempi si allungano: tutti gli scenari #VelvetMag #velvet - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Aula del Senato ha respinto la proposta di sospensiva al ddl Zan contro l'omotransfobia per un solo voto: 136 sì e 135… - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: L'Aula del Senato ha respinto la proposta di sospensiva al ddl Zan contro l'omotransfobia per un solo voto: 136 sì e 135… -