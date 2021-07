Retroscena TPI | “Letta vuole far saltare il ddl Zan per dare la colpa ai due Mattei e aumentare il consenso”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi rideranno meno, si dice in Transatlantico, Simona Malpezzi, Ettore Licheri e Loredana Depetris. L’aula infatti ha respinto le richieste di sospensiva presentate da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, con un solo voto di scarto: 136 contro 135. Ieri sulle pregiudiziali, lo scarto era stato un po’ più ampio: 12 voti di differenza. Eppure i tre capigruppo avevano cantato vittoria. Una vittoria che già stamani si è trasformata in sudori freddi. L’ombra dei franchi tiratori si avvicina sempre di più, ed anche in questo caso i numeri mettono paura al centrosinistra: ci sono almeno 20 senatori tra Pd, M5S ed Autonomie pronti a cambiare idea nel segreto delle urne, fino a 8 nel Pd, ...