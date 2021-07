Rally Estonia, Tanak cerca rivincita in casa, Ogier prova l’allungo in classifica (Di mercoledì 14 luglio 2021) Torna in scena il FIA World Rally Championship questo week-end per una nuova sfida sullo sterrato. Dopo le emozioni in Kenya sarà l’Estonia ad accogliere il settimo appuntamento del 2021, il quarto consecutivo su questa speciale superficie che sta premiano le Toyota. La casa giapponese ha monopolizzato la scena dal Portogallo ad oggi con tre affermazioni da parte di Sébastien Ogier ed una per Elfyn Evans. Il francese ed il britannico guidano l’armata delle Yaris che in Africa si sono confermate anche con il giapponese Takamoto Katsuta. Quest’ultimo continua a macinare risultati positivi, una presenza certa nella Top5 dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Torna in scena il FIA WorldChampionship questo week-end per una nuova sfida sullo sterrato. Dopo le emozioni in Kenya sarà l’ad accogliere il settimo appuntamento del 2021, il quarto consecutivo su questa speciale superficie che sta premiano le Toyota. Lagiapponese ha monopolizzato la scena dal Portogallo ad oggi con tre affermazioni da parte di Sébastiened una per Elfyn Evans. Il francese ed il britannico guidano l’armata delle Yaris che in Africa si sono confermate anche con il giapponese Takamoto Katsuta. Quest’ultimo continua a macinare risultati positivi, una presenza certa nella Top5 dal ...

Advertising

federicob95 : RT @P300it: WRC | Rally di Estonia 2021 – Anteprima ? di Federico Benedusi ?? - P300it : WRC | Rally di Estonia 2021 – Anteprima ? di Federico Benedusi ?? - rallyssimo : WRC al giro di boa in Estonia. Secondo voi chi può spuntarla nelle velocissima terra di casa Tanak? Si vota sul si… - mattiperlecors1 : MOVISPORT RIPRENDE IL CAMMINO IRIDATO: GRYAZIN E LA POLO R5 AL VIA IN ESTONIA - rallyssimo : Entriamo in clima Estonia con la storia dell'evento -