Napoli | Lozano lascia l’ospedale in Messico | il comunicato

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Buone notizie per il: Hirvinghatodove era ricovera inIlpuò tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Hirving. Il messicano, vittima di un infortunio choc durante-Trinidad e Tobago, hato questa mattinamessicano dove era ricoverato. «è stato dimesso dalla clinica SNM a Dallas, Texas, dopo che gli studi neurologici pertinenti sono stati effettuati e sono stati favorevoli». Questo il...

Gazzetta_it : Napoli, sospiro di sollievo: #Lozano non ha complicazioni neurologiche - DiMarzio : #Napoli, #Lozano dimesso dall'ospedale: lascerà il ritiro - claudioruss : La nazionale messicana informa che Hirving #Lozano ha lasciato il ritiro della nazionale a Dallas, dopo aver effett… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Lozano dimesso: lascia il ritiro del Messico #Napoli #Gattuso #SerieA #UEL - Napoli_Report : Pare improbabile che #Lozano possa essere disponibile per la prima di #SerieA. @Gazzetta_it -

Tuttavia la situazione è questa e bisogna prenderne atto: Dries Mertens e Hirvingstaranno fermi a lungo'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, l'agente di Hysaj: "...Arrivano buone notizie per Hirving: l'attaccante messicano delè stato dimesso dall'ospedale di Dallas, dove era tenuto sotto osservazione dopo lo scontro di gioco con il portiere del Trinidad e Tobago durante il match di ...È arrivata poco fa una buona notizia per Hirving Lozano. “Lozano è stato dimesso dalla clinica SNM a Dallas, Texas, dopo che gli studi neurologici pertinenti sono stati effettuati e sono stati favorev ...Allarme rientrato definitivamente per Lozano: il calciatore del Napoli lascia il ritiro del Messico una volta dimesso dall'ospedale, dove ha effettuato accertamenti con esito favorevole ...