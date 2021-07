Napoli, Galeone: “Insigne piace ad Allegri e alla Juventus” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Insigne -Allegri-JUVE. L’ombra della Juventus su Lorenzo Insigne? secondo quanto affermato da Giovanni Galeone ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli, il capitano del Napoli piace molto a Massimiliano Allegri: “Insigne? piace ad Allegri e andrebbe bene per il tipo di gioco che vuole sviluppare Max alla Juventus. E’ un calciatore di qualità, lo ha dimostrato agli Europei”. Galeone, grande amico di Massimiliano Allegri, ha ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 luglio 2021)-JUVE. L’ombra dellasu Lorenzo? secondo quanto affermato da Giovanniai microfoni di radio Kiss kiss, il capitano delmolto a Massimiliano: “ade andrebbe bene per il tipo di gioco che vuole sviluppare Max. E’ un calciatore di qualità, lo ha dimostrato agli Europei”., grande amico di Massimiliano, ha ...

