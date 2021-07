Morta influencer di 32 anni, Sofia precipita dal bordo di una cascata: “Stava facendo un selfie” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si chiamava Sophia Cheung ed era un’influencer ed una esploratrice. La giovane, di 32 anni, è Morta a seguito di una delle sue note escursioni spericolate. Sofia è scomparsa mentre si scattava un selfie sul bordo di una cascata. La Cheung, 32 anni, è scivolata ed è Morta nel punto panoramico di Hong Kong durante lo scorso fine settimana. La 32enne, che usava attivamente i social, in precedenza aveva condiviso molte immagini di se stessa sui bordi delle scogliere e sulle cime delle montagne che si affacciano sui ripidi pendii ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si chiamava Sophia Cheung ed era un’ed una esploratrice. La giovane, di 32, èa seguito di una delle sue note escursioni spericolate.è scomparsa mentre si scattava unsuldi una. La Cheung, 32, è scivolata ed ènel punto panoramico di Hong Kong durante lo scorso fine settimana. La 32enne, che usava attivamente i social, in precedenza aveva condiviso molte immagini di se stessa sui bordi delle scogliere e sulle cime delle montagne che si affacciano sui ripidi pendii ...

