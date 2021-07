Isabelle Huppert: a Cannes “voglio evitare le vie convenzionali” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oltre 100 film, una quantità di premi, ben 118 (escluse le nomination e l’Oscar sfumato all’ultimo minuto per Elle di Paul Verhoeven nel 2016). E poi ancora tantissimo teatro, compresa l’ultima piece, Il giardino dei ciliegi in una nuova versione attualizzata del capolavoro di Cechov che ha aperto il festival di Avignone il 5 luglio, stiamo parlando di Isabelle Huppert. Cosa ha detto Isabelle Huppert? “Non mi intimidisce nessuno”, e ancora: “Cerco sempre di sorprendere me stessa per poter entrare nei personaggi e dare loro vita, mantenermi sul crinale tra visibile e invisibile, tra quello che dici e quello che non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oltre 100 film, una quantità di premi, ben 118 (escluse le nomination e l’Oscar sfumato all’ultimo minuto per Elle di Paul Verhoeven nel 2016). E poi ancora tantissimo teatro, compresa l’ultima piece, Il giardino dei ciliegi in una nuova versione attualizzata del capolavoro di Cechov che ha aperto il festival di Avignone il 5 luglio, stiamo parlando di. Cosa ha detto? “Non mi intimidisce nessuno”, e ancora: “Cerco sempre di sorprendere me stessa per poter entrare nei personaggi e dare loro vita, mantenermi sul crinale tra visibile e invisibile, tra quello che dici e quello che non ...

