Il virus spaventa, 9 positivi sul volo da Malta all'Italia: intero aereo messo in quarantena (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di ieri, 13 luglio, nove passeggeri di un volo proveniente da Malta e arrivato all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara sono risultati positivi al coronavirus. Una volta conosciuto l'esito del test effettuato dopo lo sbarco, tutti gli altri passeggeri sono stati posti in isolamento fiduciario, compresi quelli con Green Pass perché considerati contatti stretti.

