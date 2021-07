I produttori di auto europei | ' Un errore lo stop ai motori a benzina e diesel dal 2035'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Europa accelera sul piano "verde" per ridurre a zero le emissioni nei prossimi anni, ma c'è già qualche operatore economico (penalizzato) che si lamenta. La principale associazione europea dei ...

affermano di sostenere "tutti gli sforzi per rendere l'Europa a emissioni zero entro ...alla commissione Ue che sta commettendo un vero e proprio "errore" cercando di "eliminare lea ...L'associazione deieuropei di(Acea) la considera però una soluzione irrazionale. Al centro della rivoluzione europea c'è l'Ets, il sistema di scambio delle quote di emissione di Co2 .L'Europa accelera sul piano "verde" per ridurre a zero le emissioni nei prossimi anni, ma c'è già qualche operatore economico (penalizzato) che si lamenta. La principale associazione europea dei produ ...L'associazione dei produttori europei di auto (Acea) la considera però una soluzione irrazionale. Al centro della rivoluzione europea c'è l'Ets, il sistema di scambio delle quote di emissione di Co2. ...